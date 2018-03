Em SP, Dilma sobe o tom de críticas contra Serra

"Quero ser a primeira mulher presidente do Brasil. Não sou daqueles que acham que são capazes de fazer tudo, daquele tipo orgulhoso, presunçoso, que acha que tudo sabe e tudo faz. Eu preciso de gente e de equipe", afirmou Dilma, em discurso na Praça da Sé, centro da capital paulista, quando criticou indiretamente o que considera estilo centralizador de Serra e começou a elucidar políticas para educação, saúde e segurança. Foi o primeiro ato oficial de campanha no Estado.

Reagindo às estocadas da petista, Serra afirmou que também precisa de equipe, mas tem ideias próprias. "Não saio de manhã um dia e o marqueteiro diz: ?Hoje você fala mal do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)?, e no dia seguinte diz: ?Hoje você fala bem do MST?. No outro dia: ?Hoje você defende juros siderais; amanhã defende redução de juros?. Se vai de acordo com o comunicador, vai nessa toada", cutucou Serra, que chamou Dilma de "ventríloquo de marqueteiro". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.