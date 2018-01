Em SP, Dilma ressalta política de apoio a cooperativas

Pelas contas da presidente, neste período foi investida uma cifra superior a R$ 114 milhões nas cooperativas de catadores. Dilma participou hoje da tradicional comemoração do Natal dos catadores de materiais recicláveis e moradores em situação de rua, parte do Expo Catadores 2014, que acontece no Parque de Exposições do Anhembi.

Acompanhada dos ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência, Ideli Salvatti, da Secretaria Geral dos Direitos Humanos, e Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, além do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Dilma aproveitou o momento para agradecer a cidade de São Paulo pelos votos que a reconduziram ao segundo mandato.

"Todo ano enquanto eu fui presidente, desde 2011, estive aqui nos meses de dezembro para comemorar o Natal. É a primeira vez que venho a SP depois de reeleita e é o momento de agradecer aqueles que se dedicaram à minha reeleição", disse.

A presidente destacou a importância do trabalho dos catadores na maior cidade da América Latina e conclamou os catadores a permanecerem politicamente unidos em busca de seus objetivos. Se comprometeu em manter o governo federal empenhado na causa dos catadores e moradores de rua. Dilma lembrou que chega a quase mil catadores e moradoras de rua formados nas escolas do Pronatec. Ela se dirigiu de forma especial aos moradores de rua e disse que o governo federal tem se empenhado em garantir políticas de acesso deles aos serviços públicos sociais. Dilma deixou o Anhembi sem falar com a imprensa.