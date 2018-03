Em SP, candidatos vão às ruas, mas evitam confronto

Depois de trocarem farpas durante semanas seguidas, os três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo deram a largada na campanha eleitoral, ontem, com a mesma agenda - uma visita à 17ª Festa das Nações, organizada anualmente pela comunidade de Ermelino Matarazzo, na zona leste - e adotando um tom bem mais ameno, evitando críticas mútuas. A ex-ministra Marta Suplicy apareceu de manhã e Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) foram no início da noite. Quando o tucano encerrava a visita, de um lado, o prefeito apareceu na outra ponta da festa. A 326ª Zona Eleitoral, da região visitada, abriga 104.305 eleitores aptos a votar em outubro, de acordo com informações da Justiça Eleitoral. Feliz com os novos números da pesquisa Datafolha, que lhe deram uma dianteira de sete pontos sobre Alckmin (38% a 31%), Marta chegou na hora em que começava a missa das 10 horas. Depois saiu circulando pelas barracas,cuja receita é destinada a um lar de idosos comandado por Antonio Luiz Marchioni, líder comunitário conhecido como padre Ticão. Somente as paróquias engajadas sob comando do religioso reúnem de 15 mil a 20 mil pessoas. Alckmin chegou por volta das 18 horas, quando foi oficiada outra missa. Tradicionalmente apoiado pelo tucano, padre Ticão foi classificado pelo ex-governador como "um grande amigo, uma pessoa muito querida". Para Marta, padre Ticão "é uma entidade na zona leste". Ela negou que estivesse ali para buscar votos junto a um eleitorado fiel ao rival tucano. Cauteloso, o padre assegurou que não tem filiação partidária e trabalha independentemente de quem esteja na administração municipal. "De quem estiver no governo, vamos reivindicar." A semelhança no comportamento dos três candidatos não ficou no tom das declarações. Como de praxe, todos se submeteram ao ritual dos salgadinhos e outras comidinhas típicas de campanha eleitoral. Marta comeu bolinho de bacalhau, tomou caldo verde e aceitou coquetéis. Famoso por gostar de padarias, Alckmin aceitou pão de queijo e muitos cafezinhos. Kassab, que antes da festa participou da Fórmula Truck, esteve mais contido: aproveitou o sol para tomar um sorvete. COLABORARAM MOACIR ASSUNÇÃO E TATIANE MATHEUS