Em SP, 85% dos deputados vão disputar a reeleição

A maior parte dos deputados que vai concorrer à reeleição argumenta que a tentativa de permanecer na Casa é "um caminho natural". Outros oito parlamentares devem se candidatar a uma vaga de deputado federal e seis ainda não definiram seus planos para 2010.

Entre os que vão disputar uma vaga na Câmara - fruto de acordos partidários ou pela vontade de ocupar cargos mais importantes -, estão Barros Munhoz e Vaz de Lima (ambos do PSDB), Eli Corrêa Filho (DEM), Jonas Donizette (PSB) e dos petistas Maria Lúcia Prandi, Vanderlei Siraque, Vicente Cândido e Carlinhos Almeida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.