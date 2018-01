Em SP, 5 vereadores do PT defendem reeleição de Haddad Após tomarem conhecimento da saída de Marta Suplicy (PT) do Ministério da Cultura, cinco dos onze vereadores que compõem a bancada do PT na capital paulista divulgaram uma nota na qual defendem a reeleição do prefeito Fernando Haddad, chamam de "prematuras as especulações sobre a sucessão municipal em São Paulo" e dizem que o partido precisa, antes de tudo, se debruçar sobre o resultado das urnas e os problemas no maior colégio eleitoral do País.