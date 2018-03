Em Sorocaba, 75% das emendas beneficiam entidades

Três de cada quatro emendas apresentadas pelos vereadores ao orçamento de Sorocaba para 2012, aprovado nesta terça-feira, 8, pela Câmara, destinam recursos públicos a organizações-não-governamentais, entidades esportivas e associações de bairros. Das 459 emendas propostas pelos 20 vereadores, 354 contemplam desde times de futebol e escolinhas de basquete, até grupos de oração e de portadores de vários tipos de moléstias. A minoria é destinada a benefícios de interesse geral, como asfaltamento de ruas e obras de infraestrutura.

Um acordo com o prefeito Vitor Lippi (PSDB) elevou o limite de emendas por vereador de R$ 500 mil para R$ 700 mil reais. Com isso, os parlamentares poderão dispor de R$ 14 milhões da verba orçamentária para atender compromissos eleitorais. Ao contrário do que ocorre na Assembleia Legislativa paulista, que não divulga as emendas dos parlamentares - o deputado Roque Barbiere (PTB) denunciou a venda de emendas por colegas - a Câmara de Sorocaba relaciona em seu site todas as propostas.

A relação ocupa mais de cem páginas. Entre os contemplados com recursos estão associações de judô e caratê, festas da colônia japonesa, entidades de combate ao álcool e drogas. Há também emendas que beneficiam hospitais e entidades assistenciais conhecidas, embora já subvencionadas pela prefeitura. O orçamento para 2012, de R$ 1,669 bilhão, ainda será submetido à segunda votação. A média de 23 emendas por vereador pode aumentar, já que a votação abre a oportunidade para novas propostas. O prazo para apresentação de emendas em segunda discussão vai até 17 de novembro.