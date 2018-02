Em solenidade, Dilma elogia equipe e defende ministros

"Quero cumprimentar os ministros que estão sendo citados em notícias que o governo não concorda e que merecem os meus cumprimentos: Mário Negromonte, das Cidades; Pedro Novais, do Turismo; Ana de Hollanda, da Cultura; Orlando Silva, do Esporte; e Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário", disse Dilma. Noticiário recente da imprensa tem noticiado que esses ministros citados hoje por Dilma não são prestigiados dentro do governo e que suas atuações seriam alvo de críticas da própria presidente.