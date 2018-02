Em sites de campanha, apenas Marina comemora Ibope

O site de Marina (marinasilva.org.br) cita o fato de que Dilma e Aécio perderam quatro pontos porcentuais cada um com a entrada da nova candidata do PSB, que substitui Eduardo Campos, morto há duas semanas em acidente aéreo. A página destaca ainda que Marina tem a menor rejeição entre os candidatos.

Os endereços de Dilma (dilma.com.br) e de Aécio (aecioneves.com.br) não fizeram qualquer menção à sondagem. O site "Muda Mais" (mudamais.com), que apoia a candidatura de Dilma, faz uma citação parcial do resultado: afirma que Dilma está na frente no primeiro turno (a petista tem 34%, a candidata do PSB, 29% e Aécio, 19%), mas não faz menção ao segundo turno, quando Marina bate Dilma.

O "Muda Mais" cita que a avaliação positiva do governo cresceu dois pontos percentuais (de 32% para 34% de bom ou ótimo), enquanto o porcentual dos que acham que o governo é ruim ou péssimo caiu de 31% para 27%. Entre os que acham o governo regular, o aumento foi de 1 ponto porcentual, de 35 para 36%.