Em sessão reaberta, novos requerimentos podem ser apresentados

BRASÍLIA - Após atingir o tempo limite de cinco horas previsto no regimento da Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teve que encerrar a sessão e convocar uma nova. Com isso, o processo de votação teve que recomeçar, com a possibilidade de apresentação de novos requerimentos e o quórum zerado. A oposição comemorou a abertura da nova sessão.

Os novos requerimentos de adiamento da sessão não devem ser aprovados, porém a sua apreciação pode atrasar ainda mais a votação.

Antes do encerramento da sessão, por volta das 14h, havia cerca de 400 deputados no plenário. Às 14h12, o número caiu para 205. Agora, os deputados precisam registrar o nome novamente para que a base consiga atingir o quórum mínimo de 342 para iniciar a votação. Às 14h58, o quórum era de 296 deputados.

Nomes de oposicionistas que discursaram na sessão anterior, mas não registraram presença, não serão mais considerados.