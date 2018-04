Em Sergipe, alvo são recém-filiados ao PSD

Andrade disse que quando for notificado apresentará a defesa. Segundo ele, 90% dos filiados ao PSD no Estado têm mandato. “Os que se filiaram assinaram a ficha de fundação do partido e integram os diretórios provisórios. Por isso não são considerados infiéis”, argumentou.

O procurador Ruy Nestor Mello contesta e afirma que nenhum dos 36 políticos que estão sendo acionados pelo PRE participaram da fundação do PSD. Ele lembra que uma resolução do TSE, de 2007, prevê que os políticos com mandato só podem se desfiliar das agremiações pelas quais foram eleitos no caso de “incorporação ou fusão do partido, criação de nova sigla, mudança substancial ou desvio reiterado e grave discriminação pessoal.”

Na ação contra os políticos do novo PSD em Sergipe estão 33 vereadores de 18 municípios, um vice-prefeito e dois prefeitos.