Em SC, tribo invade área e protesta contra Funai Cerca de 140 índios guaranis ocuparam na segunda-feira área no oeste de Santa Catarina que reivindicam há 8 anos e bloquearam a estrada que a corta. O cacique João Barbosa explicou que o grupo invadiu em protesto pela demora da Fundação Nacional do Índio (Funai) em regularizar a terra Guarani do Araçaí. ´Queremos chamar a atenção da sociedade para o desrespeito à lei que a Funai e o governo de Santa Catarina cometem.´ O grupo informou à Funai em 1998 que voltaria à terra da qual foi expulso já no século 20. Os guaranis ocuparam a terra em 2000, mas foram expulsos. No fim de 2005, a Funai concluiu que 2.721 hectares eram terra do povo guarani. O processo emperrou pouco depois e a demora em finalizar a demarcação provocou a nova invasão.