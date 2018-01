Em São Paulo, Kassab justifica sua saída do DEM

"Não me sinto à vontade para ser governo, mas posso me manifestar agora sem a camisa de força do DEM. Não serei considerado parte do governo, mas tenho muita disposição de ajudar a presidenta", disse, em discurso feito durante almoço promovido pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, na capital paulista.

O prefeito ressaltou que seu grupo político em São Paulo continuará apoiando os tucanos, mas desconversou sobre a possibilidade de se lançar candidato em 2014, para o governo do Estado. "Aqui todos sabem que esse grupo político torce para que Alckmin faça um bom governo e, se ele se sair bem, nos sentiremos à vontade para apoiá-lo por quatro anos".

Kassab se disse animado com a recriação do PSD, relatando que já tem 101 assinaturas necessárias para o início da formalização do partido na Justiça Eleitoral. "Estou muito animado", afirmou. O prefeito informou que o novo partido já conta com o apoio de 11 deputados federais, sendo seis da Bahia e cinco de São Paulo, além dos vice-governadores da Bahia e de São Paulo (Guilherme Afif Domingos). Kassab espera receber o apoio do ex-deputado federal Indio da Costa (RJ), que anunciou ontem sua saída do DEM e da prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera (DEM). "Ela está avaliando. Torço para que ela venha".

Indagado sobre a decisão da direção nacional do DEM, que não pretende entrar na Justiça com uma ação contra Kassab por infidelidade partidária, Kassab lembrou que a legislação partidária permite a saída de partido para a criação de outra legenda. "Seria um grande equívoco qualquer manifestação contrária", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto à dissolução dos diretórios estadual e municipal do DEM em São Paulo, que foi anunciada hoje pela direção nacional, o prefeito disse que o partido agiu de forma correta. "O partido tem que ter uma direção", afirmou.