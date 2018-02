Em São Paulo, Dilma destaca pequenas empresas e elogia Afif

A presidente da República, Dilma Rousseff, aproveitou evento da Associação Comercial de São Paulo, nesta segunda-feira, 6, para elogiar o ex-presidente da entidade e atual vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (PSD). O político é cotado para ser ministro da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas.

"Gostaria de homenagear um de vocês, um brasileiro que colocou na pauta do País as micro e pequenas empresas, fazendo que essa questão seja imprescindível para a questão do País, que é o Guilherme Afif Domingos", disse a presidente. "Como liderança e protagonista, colocou na pauta os pequenos negócios", complementou Dilma durante seu discurso na posse de Rogério Amato como presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

A Associação Comercial de São Paulo tem também entre seus nomes de destaque o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), relação que conferiu prestígio político à entidade. Na semana passada, o Estado revelou que a presidente usaria o evento para manifestar a intenção de ter Afif em sua equipe. A ida para o 39º ministério seria formalizaria a aproximação do PSD com o PT. Se aceitar o ministério, Afif já teria dito a interlocutores que pretende acumular o cargo de vice.

Durante o discurso, Dilma reiterou ainda o compromisso "inarredável do meu governo com as micro e pequenas empresas", as quais, segundo ela, "fortalecem o tecido econômico, enriquecem e democratizam a sociedade", disse.