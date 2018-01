Em Santa Catarina, 23 cidades têm protestos contra Dilma

Florianópolis - Dispostos a reivindicar o impeachment da presidente Dilma Rousseff, manifestantes tomam a principal avenida de Florianópolis, a Beira-Mar Norte.

A Polícia Militar estima que 20 mil pessoas integrem o movimento na Capital, mas os números oficiais serão divulgados apenas ao término do ato.

Moradores de outras 22 cidades catarinenses foram às ruas com faixas e cartazes embasados nos escândalos de corrupção na Petrobrás, nas prisões da Operação Lava Jato, no aumento da inflação e no impopular ajuste fiscal.

A maior manifestação no interior do Estado foi na cidade de Chapecó, no Oeste catarinense, que reuniu cinco mil pessoas nesta manhã.

Os protestos foram organizados por três grupos civis, o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e os Revoltados online. Em cima do carro de som do Brasil Livre, em Florianópolis, desfila o senador tucano Paulo Bauer.

A passeata segue sem conflitos para a sede do Tribunal de Justiça, na avenida Beira-Mar Norte. Diferente do dia 15 de março, quando uma chuva forte atrapalhou a manifestação, neste domingo há sol e temperatura alta, o que favorece a adesão anti-PT.