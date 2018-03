Em sabatina, José Serra diz que Dilma é 'mulher de luta'

Uma outra pergunta de internauta lembrou ao tucano que ele quebrou a promessa de ficar à frente da Prefeitura de São Paulo até o final do mandato. Serra acabou renunciando a este cargo para concorrer, com sucesso, ao governo do Estado de São Paulo.

"Quando eu disse que não pretendia sair da prefeitura, era verdade naquele momento", argumentou. "Do ponto de vista do interesse público minha decisão foi correta, pois prestei um bom serviço como governador", acrescentou.

Para reforçar a afirmativa de que não é de quebrar promessas, Serra negou que possa vir a deixar a Presidência da República antes do fim do mandato, caso seja eleito neste pleito. "Não há risco nenhum, não vou renunciar à Presidência para me candidatar a secretário da ONU, que é o máximo a que se pode chegar", afirmou, durante a sabatina.