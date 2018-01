Em Roraima, Suely Campos assume com promessa de melhorar saúde e educação

BOA VISTA - Com meia hora de atraso do horário previsto, a governadora de Roraima, Suely Campos (PP), a única mulher a governar um Estado pelos próximos quatro anos, tomou posse às 16h30 (horário local), na Assembleia Legislativa de Roraima. Em seu discurso, Suely disse que assume a missão mais importante de sua vida e prometeu melhorias na educação, na saúde e na segurança pública.

"Assumo o compromisso de agir incansavelmente para governar da melhor maneira possível o Estado que tanto amo", afirmou. Como primeiras medidas de governo, Suely pretende reformar escolas, implantar um sistema de saúde padrão e restabelecer a segurança pública. Assim como a esposa Suely, o ex-governador Neudo Campos foi ovacionado ao entrar no plenário da Assembleia Legislativa. A governadora herdou a candidatura do marido, que desistiu do pleito por receio de ter a candidatura impugnada por causa da Lei da Ficha Limpa.

O maior desafio de Suely será enfrentar a dívida do Estado, que ultrapassa a R$ 2 bilhões. A governadora é casada com o ex-governador de Roraima, Neudo Campos, e herdou a candidatura após a renúncia dele a menos de um mês do 1.º turno das eleições de 2014. Neudo desistiu do pleito por receio de ter a candidatura impugnada por causa da Lei da Ficha Limpa.

De acordo com a assessoria da governadora, o comprometimento do orçamento com dívidas e com a folha de pagamento, que chega a 80% em alguns segmentos, se agrava com o sucateamento do Estado em todas as áreas. "Os prédios públicos estão caindo aos pedaços. A saúde e a educação estão com situação de emergência decretada e o sistema prisional está destruído, com fugas constantes. Enfrentaremos essas dificuldades com coragem, empenho, dedicação e amor pelas pessoas. A expectativa é de um bom trabalho na educação. Vamos dar um salto na saúde e na produção para gerar emprego e renda. Faremos um governo honesto, eficiente e próximo do povo", disse Suely durante a diplomação.

Para reestruturar o Estado, a governadora contará com apoio do vice-governador Paulo César Quartiero (DEM) e dos senadores Ângela Portela (PT) e Telmário Mota (PDT). Na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Roraima, os grupos de situação e oposição ainda não estão claramente definidos.