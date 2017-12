Em ritmo de campanha, Doria recebe seis ministros em uma semana

Cotado para ser o candidato do PSDB ao Palácio do Planalto em 2018, o prefeito João Doria montou em agosto uma agenda de presidenciável. O tucano recebe em uma semana seis ministros, além do presidente Michel Temer.

Vieram a São Paulo os ministros da Defesa, Raul Jungmann, do Governo, Antonio Imbassahy, da Educação, Mendonça Filho e nesta quinta-feira (10) Doria recebeu o ministro das Cidades, Bruno Araújo. No sábado foi o chanceler Aloysio Nunes quem esteve na Prefeitura, que sediou uma reunião do Mercosul para tratar da crise na Venezuela.

No começo do mês, o prefeito esteve em Curitiba, onde participou de um almoço com 400 empresários e recebeu afagos públicos do governador Beto Richa (PSDB), e no dia 7 em Salvador, onde foi atingido por ovos de manifestantes.

Doria ainda vai a Palmas (TO), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Campina Grande (PA).