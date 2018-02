Em reunião, Dilma cobra resultados de ministros

Participaram da reunião, que durou quase sete horas, 15 ministros e o presidente da Caixa, Jorge Hereda. Estiveram no encontro os chefes das pastas dos Transportes, Cesar Borges, do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, da Educação, Aloizio Mercadante, de Minas e Energia, Edison Lobão, da Secretaria de Políticas para a Mulher, Eleonora Menicucci, da Secretaria de Portos, Antonio Henrique, da Integração Nacional, Francisco Teixeira, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, do Planejamento, Miriam Belchior, da Saúde, Alexandre Padilha, das Comunicações, Paulo Bernardo, além de Gleisi Hoffmann.