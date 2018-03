Em reunião com Dilma, base concorda com plebiscito A presidente Dilma Rousseff admitiu no encerramento da reunião com os deputado líderes dos partidos da base aliada que está fazendo as convocações para as conversas com todos os segmentos da sociedade para não deixar espaço para a oposição. A pouco mais de um ano das eleições presidenciais, Dilma quer protagonizar as discussões sobre as mudanças defendidas nos protestos nas ruas. "Nós do governo estamos assumindo as pautas para ocupar este espaço", disse a presidente, de acordo com um dos presentes.