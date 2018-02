Em resposta a FHC, Dirceu refuta 'loteamento de cargos'

O ex-ministro disse ainda que esse procedimento é adotado em "todas as democracias do mundo e não há quem estranhe ou faça acusações de loteamento de cargos". Em seu blog, Dirceu explica que o artigo foi publicado para dialogar com o texto do ex-presidente O Papel da Oposição, no qual criticava o PT e aconselhava a oposição a desistir de tentar conquistar o "povão" e se voltar para a classe média.

O ex-ministro diz que reconhece a coragem de FHC ao apresentar a situação de fragilidade dos partidos de oposição hoje no Brasil, mas contesta as críticas feitas ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da atual presidente Dilma Rousseff.

Dirceu argumenta também que o governo tem investido para resolver os gargalos de infraestrutura do País e cita o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) como exemplo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.