Em reforma, plenário da Câmara fica fechado até outubro A adaptação do plenário principal da Câmara dos Deputados para deficientes físicos fará com que o espaço fique fechado até outubro, pelo menos. Enquanto a reforma do Plenário Ulysses Guimarães estiver em curso, as votações serão realizadas em um espaço menor, o auditório Nereu Ramos.