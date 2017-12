Em rede social, Vieira Lima comemora liberação de R$ 328 mil; Helder Barbalho curte

BRASÍLIA - No dia da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) usou as redes sociais para comemorar a liberação de R$ 328 mil para obras de drenagem um município no interior da Bahia.

O deputado postou no Instagram uma foto ao lado do ministro Helder Barbalho (Integração Nacional), que também está na Câmara para acompanhar a votação. “O recurso estará na conta da prefeitura em 10 dias, garantiu o ministro”, escreveu. Helder Barbalho curtiu a postagem.

O dinheiro, segundo o peemedebista, será usado para concluir a construção do sistema de macro drenagem no Riacho Cairu, em Mairi.

Lúcio é irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que cumpre prisão domiciliar por determinação da Operação Lava Jato.

Durante a sessão, deputados da oposição acusaram o governo de comprar votos com a liberação de recursos e emendas para os parlamentares. Temer precisa de 172 votos para barrar o seguimento da denúncia.