Dilma faz homenagem ao Dia dos Avós e posta foto ao lado do neto

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BRASÍLIA - Na batalha pela popularidade, a presidente Dilma Rousseff (PT) publicou na manhã deste domingo, 26, um post no Facebook com uma homenagem aos Dia dos Avós - comemorado neste domingo - com uma foto ao lado de seu neto, Gabriel.

"Com a felicidade de quem em breve ganhará mais um netinho, envio um abraço carinhoso aos brasileiros e brasileiras que, como eu, têm a satisfação de ser avô e avó. Um beijo especial para o Gabriel, que torna os meus dias mais alegres", diz a mensagem.

A publicação aparece em uma página que leva o nome de Dilma, mas é administrada pelo PT. O perfil traz outras informações de interesse do partido e do governo, como a afirmação feita na última sexta-feira, 24, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que não tem medo de ser otimista, e peças publicitárias sobre o Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por exemplo.