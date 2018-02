Em Recife, Lula defende apuração de denúncias

Ele foi ovacionado, e antes de entrar no Teatro Luis Mendonça, onde iria assistir a um concerto da orquestra Criança Cidadã, que completa cinco anos de existência e faz uma homenagem ao ex-presidente que apoia o projeto social, LUla passou cinco minutos abraçando as pessoas e crianças de colo, que se aglomeravam na grade de separação do público.

Lula chegou a colocar duas crianças no colo, uma em cada braço. Indagado sobre o seu sentimento ao voltar a sua terra natal, depois de deixar a Presidência, ele afirmou: "Voltar aqui é quase uma coisa natural. Estava com saudade". Um menininho de três anos, Tiago que não conseguiu chegar perto do ex-presidente, chorava no colo de sua mãe, Ana Maria Conceição da Silva, 38 anos. "Eu quero ver Lula", repetia a criança, com voz de choro, enquanto sua mãe era impedida de atender o menino, devido à aglomeração de pessoas que a separava de Lula, impedindo de realizar o desejo da criança.