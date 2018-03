Em Recife, Dirceu passa por operação para implantar cabelos

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu está internado no hospital Memorial São José, em Recife, para um implante de cabelos. Segundo a assessoria do hospital, o ex-ministro será liberado ainda nesta quinta-feira, 10. "Apesar de demorada, este tipo de cirurgia permite que o paciente seja liberado no mesmo dia", disse o hospital. O ex-ministro chegou ao local por volta das 7h30, acompanhado de um assessor parlamentar. Recentemente, Dirceu voltou aos holofotes após ter admitido em declaração à revista Piauí, que a sede do PT no Rio Grande do Sul teria sido construída com dinheiro de caixa 2.