Em protesto, índios acusam Vale de descumprir acordo

Esse acordo previa a construção de uma estrada para fazer a ligação entre a aldeia Maçaranduba e o rio Pindaré. Segundo moradores de Alto Alegre, essa obra, orçada em R$ 900 mil, chegou a ser iniciada, mas não foi concluída. Os índios também exigem melhorias no sistema de saúde da aldeia Maçaranduba.

O bloqueio indígena, com paus, pedras, ferros, ocorreu na altura do povoado Três Bocas por volta das 8h30. Essa localidade fica entre os povoados de Mineirinho e Auzilândia. Além da ferrovia, uma estrada vicinal também foi parcialmente bloqueada pelos indígenas.

Para liberar a ferrovia, os índios exigem a presença da imprensa no local. Pessoas ligadas à Prefeitura de Alto Alegre chegaram a conversar com os indígenas, mas eles somente querem retomar as negociações com a presença de equipes de rádio e de jornal impresso. Representantes da Vale também estiveram no município para tentar achar uma solução mas os índios evitam negociar a portas fechadas com os funcionários da mineradora.

Em nota, a Vale informou que "lamenta o ocorrido" e que "continua cumprindo rigorosamente o acordo de cooperação - termo em vigência 2007-2016 - com a Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão representativo dos povos indígenas do País". A Vale também afirmou que "tomará todas as medidas necessárias para que as operações na EFC sejam retomadas o mais rápido possível". Durante os dois primeiros bloqueios indígenas, a Vale foi obrigada a impetrar uma ação de reintegração de posse na 6ª Vara Federal para tentar liberar a rodovia.