Em protesto, ex-soldados sobem em mastro na Praça dos Três Poderes

BRASÍLIA - Um protesto no mastro da Bandeira Nacional da Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), é realizado na manhã desta quarta-feira, 27, por representantes da Associação Nacional de ex-Soldados Especializados da Aeronáutica (Anese). Por volta das 11h30, três deles estavam no alto do mastro, onde penduraram uma faixa e de onde exigem sua reintegração à Força Aérea.

"Qual lei é maior: a Constituição Brasileira ou as leis militares? O que vale mais: 36 caças franceses ou milhares de pais de famílias demitidos injustamente pela FAB? Quem manda mais: a presidente Dilma ou o ministro Nelson Jobim? Estamos vivendo uma democracia ou uma ditadura militar? Queremos reintegração já! Deus seja louvado!". Essas são as frases estampadas na imensa faixa branca fixada pelos manifestantes na estrutura de ferro do mastro da bandeira. Há duas semanas, o mastro também serviu de palco para o protesto de um homem, que ateou fogo na Bandeira do Brasil.

Um dos líderes do movimento, Wagner Sizo disse que eles, os três homens, só vão descer depois de assinada a reintegração. "Eles estão preparados para ficar lá o tempo que for necessário. Tem água, alimento e roupa de frio", avisou Sizo. A Polícia Militar do Distrito Federal está no local e o major Márcio Gomes disse que "a situação é de crise e que a polícia vai tomar as providências para que eles desçam".

Desde segunda-feira, eles fazem protesto no Palácio do Planalto e no da Alvorada. Nessa terça-feira, 26, eles acionaram ensurdecedoras buzinas e soltaram fogos, atrapalhando o discurso do ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o que causou embaraços à presidente Dilma Rousseff, que mandou que fossem tomadas providências para o que o barulho foi interrompido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pacificamente, os manifestantes atenderam ao pedido da presidente, com a promessa de que seriam recebidos no Planalto à tarde. Mas nesta quarta eles retomam o protesto, agora com a subida ao mastro, com a justificava de que estão sendo "enrolados" pelo governo.

A presidente Dilma não viu o novo protesto porque mudou sua agenda e decidiu passar a manhã no Palácio da Alvorada. Ela cancelou audiência que teria com o ministro da Educação, Fernando Haddad, transferindo-a para o período da tarde.