Em protesto a Feliciano, Daniela Mercury publica foto com namorada

A cantora baiana Daniela Mercury publicou nesta terça-feira, 17, em sua página do Instagram uma foto em que está beijando sua namorada, a jornalista Malu Verçosa. A publicação, escreveu ela, é um apoio às duas estudantes que foram presas a mando do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) depois de se beijarem durante um culto evangélico ministrado pelo parlamentar no domingo passado em São Sebastião (SP).

Acompanhada da foto, a cantora faz uma provocação: "Só uma pergunta: é proibido beijar no Brasil, é?". A imagem foi vista e curtida por mais de 4000 internautas até o fechamento desta reportagem.

Joana Palheiros, de 18, e Yunka Mihura, de 20, foram presas por guardas municipais a pedido do deputado durante o evento evangélico Glorifica Litoral, que reuniu cerca de 2000 pessoas no domingo passado. De cima do palco, Feliciano acusou as duas garotas de vilipendiar o público e chamou as duas de cachorrinhas, sob aplausos dos fiéis.

As duas jovens participavam de um ato contra o pastor, que reuniu cerca de 20 pessoas. O beijo, segundo elas, era uma forma de protesto contra Feliciano, acusado de ser homofóbico.

É a segunda vez que Daniela Mercury se manifesta em defesa dos homossexuais. As duas vezes foram em protesto contra o deputado e pastor Marco Feliciano, depois de ele ter assumido a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A primeira vez foi em abril, quando assumiu seu namoro com a jornalista Malu Verçosa.