Em propaganda do PSDB, van comete infração de trânsito

No trajeto do Ceará ao Mato Grosso, a van que leva o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), ultrapassa um caminhão, em faixa contínua, na contramão. A cena faz parte da propaganda partidária do PSDB exibida na quinta-feira em rede nacional. A peça teve o senador e provável candidato à Presidência da República nas eleições de 2014 como estrela principal.

A manobra, exibida aos 4min40s, é considerada uma infração gravíssima, segundo o artigo 203, do Código Brasileiro de Trânsito, com multa de quase R$ 200 para o infrator.

A produtora Narrativa, responsável pela filmagem, pediu desculpas pelo erro e disse que as imagens foram captadas para uso genérico na edição final do programa. O PSDB afirmou, por meio de sua assessoria, que Aécio não estava na van no momento da filmagem e que não se pronunciaria sobre o caso.

"Sobre a imagem da van realizando uma ultrapassagem em local não permitido, a produtora Narrativa esclarece que o take foi feito durante deslocamento da equipe de filmagem para captação de imagens em data posterior à gravação realizada com o presidente nacional do PSDB, em viagem à cidade de Sorriso (MT). O senador Aécio Neves não se encontrava na van no momento da ocorrência", disse a assessoria da produtora.

Críticas. No programa, Aécio segue por vários Estados. Em quase dez minutos de vídeo, o senador mineiro critica obras "inacabadas" do governo federal e a falta de investimentos em infraestrutura.