Em pronunciamento, Lula destaca projetos de educação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para falar sobre o início do ano letivo nesta semana. O presidente afirmou que o governo tem se esforçado para melhorar a qualidade do ensino no Brasil mas sabe que precisa fazer mais "porque tão importante como distribuir a renda é distribuir o conhecimento". Ele lembrou que, em 2007, o governo lançou o Plano do Desenvolvimento da Educação (PDE), que engloba 90% dos municípios. Destacou ainda que, em 2008, os investimentos na educação aumentarão em seis vezes por meio do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), que transfere recursos da União para os estados e municípios para a educação básica, da creche ao ensino médio. Lula anunciou que nos próximos dias será lançado, em parceria com a iniciativa privada, um programa que, até 2010, levará internet de banda larga a todas as 55 mil escolas públicas urbanas do País. "Um passo gigantesco no caminho da inclusão digital e da qualificação do ensino", disse. O presidente também fez um apelo aos pais para que participem ativamente da vida da escola de seus filhos, apóiem os professores, mas "também marquem em cima, cobrem resultados". "Sejam parceiros dos seus filhos no aprendizado. E deixem claro para eles que estudar é importante para conquistar uma vida melhor e construir um País mais justo", completou Lula.