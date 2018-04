Em pronunciamento, Dilma prevê crescimento em 2012

Segundo Dilma, o próximo ano será um "marco" na consolidação do modelo brasileiro de desenvolvimento, baseado num "forte crescimento econômico", com distribuição de renda, diminuição das desigualdades e aperfeiçoamento da democracia. "Teremos força também para continuar a luta incessante contra a corrupção e qualquer tipo de desvio ou malfeito", avisou.

Em um prognóstico otimista para o futuro, a presidente disse que, graças "ao planejamento e a medidas econômicas acertadas", que foram tomadas por conta do agravamento da crise externa, o Brasil começará 2012 com "forte aumento do salário mínimo, redução de impostos, retomada do crédito, aumento dos investimentos e estabilidade fiscal". Dilma disse ainda que espera que as empresas ampliem seus investimentos em 2012.

"Com menos impostos e mais crédito, a economia vai crescer mais", disse Dilma, que afirmou ainda que o brasileiro poderá "continuar produzindo com tranquilidade, consumindo com responsabilidade e poupando com inteligência". "Estamos entrando numa era de prosperidade", previu a presidente.