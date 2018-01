Em pronunciamento de Natal, Dilma exalta ações sociais

A presidente Dilma Rousseff já gravou o seu pronunciamento de Natal, em que faz um balanço do terceiro ano de mandato e exalta resultados do governo na área social, como o programa Mais Médicos e o Brasil sem Miséria.

A gravação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, no Palácio da Alvorada, o que fez Dilma cancelar a entrevista programada para emissoras de rádio do Rio Grande do Sul. Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a transmissão do pronunciamento não será feita nesta segunda.

Na tarde de hoje, a presidente despacha com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. A agenda prevê também audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, às 17h30.

Nesta terça-feira, 24, a presidente viaja ao Espírito Santo, para acompanhar de perto a situação do Estado, que vem sendo castigado por intensas chuvas que provocaram inundações e mortes no Estado.