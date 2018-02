Em programa popular na TV, Dilma exalta feitos de Lula Mais pareceu um encontro de comadres do que propriamente uma entrevista a participação da pré-candidata à Presidência pelo PT, Dilma Rousseff, no Programa do Ratinho, no SBT, ontem à tarde. O apresentador rasgou elogios à convidada, do cabelo ao programa Luz para Todos. "Quem consertou esse cabelo, que agora está bonito?", perguntou o apresentador, sem rodeios.