Em programa, peemedebistas não citam petista O programa partidário do PMDB, que foi ao ar na noite de ontem, em cadeia nacional de televisão, ressaltou as "escolhas" do eleitor na eleição presidencial e as do próprio partido dentro do governo. Com uma abordagem mais focada na sigla e menos no governo, os líderes peemedebistas não citaram a presidente Dilma Rousseff durante os 10 minutos do programa.