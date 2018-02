Em primeiro ato de campanha, Soninha se diz a 'mais experiente'

SÃO PAULO - A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, abriu nesta sexta-feira, 6, sua campanha com um encontro com militantes no Pátio do Colégio, região central da capital paulista. Soninha afirmou que é mais experiente que o candidato do PT, Fernando Haddad, e do PSDB José Serra, para gerir a cidade.

"Tenho mais experiência sobre São Paulo que o Haddad teve na sua vida inteira. Fui vereadora e subprefeita. E também já tive oportunidade de ensinar coisas ao Serra que ele nem imaginava, como políticas culturais para jovens, inclusão digital e circulação de bicicletas".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela também lembrou que sua candidatura está "equidistante" do G2, em referência a Serra e Celso Russomanno (PRB), em primeiro e segundo, respectivamente, nas últimas pesquisas de intenção de voto. "Eu, Haddad e Chalita estamos empatados em terceiro lugar." O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, acompanhou o evento.

Questionada sobre suas propostas para São Paulo, afirmou que um dos maiores problemas da cidade é a longa distância entre onde as pessoas moram e onde trabalham e prometeu que, se eleita, a Prefeitura dará incentivos para empresas se mudarem para regiões periféricas e para que construtoras ergam edifícios de moradia popular na região central.