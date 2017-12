Em primeira missão, Tarso tentará estreitar relações com OAB O novo ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, estabeleceu como sua primeira missão no cargo a tarefa de melhorar o relacionamento com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O ministro almoça hoje com a diretoria e o presidente da entidade, Roberto Busato. O encontro ocorrerá na sede da própria OAB, em Brasília. O almoço de hoje ocorre apenas um dia após Busato ter defendido a apuração do suposto envolvimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, na quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. O pedido de Busato marcou o lançamento da Campanha Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, promovida pela OAB, em conjunto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).