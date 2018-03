Em Porto Alegre, Marina Silva se compara a Mandela

Em sua participação no Fórum Social Mundial Grande Porto Alegre, a parlamentar afirmou que o mundo vive uma crise social e ambiental e disse que, atualmente, não há fuga possível se não for resolvido o problema climático. Marina, que foi muito aplaudida ao fim de sua exposição, repudiou os críticos que, em geral, estigmatizam os ambientalistas como sonhadores e utópicos.

"Não sou desse tipo que se intimida facilmente", declarou, no painel "Novos parâmetros para o desenvolvimento", promovido pela Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. "Imaginem se chegassem para o Mandela e dissessem: - ''Pare com isso. Você é um sonhador. Que história é essa de querer acabar com o apartheid?'' - e ele desistisse?" Líder do Congresso Nacional Africano, Mandela passou três décadas preso, por defender o fim do regime que separava a elite branca da massa de negros pobres que formavam a maioria da população da África do Sul. Libertado, foi eleito presidente do país, acabando com o regime segregacionista racista, nos anos 90.

Sustentabilidade

Em entrevista, Marina criticou a "falta de visão do governo em relação à importância da questão ambiental nas políticas de desenvolvimento do país". Para ela, o atual governo (embora não apenas ele) não foi capaz de "integrar os critérios de sustentabilidade em todos os setores do governo". Com a ressalva do que considerou "avanços em vários aspectos", na questão do desmatamento e na criação de um plano de recursos hídricos. "Claro que falar assim parece que estou legislando em causa própria, porque isso foi feito durante a minha gestão. Mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", ressaltou, em tom irônico.

A senadora afirmou que, apesar de não haver aliança formal do PV com o PSOL, não tem dúvidas de que os dois partidos encontrarão formas de estar juntos. "O importante é que possamos estar alinhados no princípio de que o Brasil não tem como continuar esse debate entre os dois passados", afirmou. "Ainda que os passados sejam relevantes e importantes, naquilo que acumularam de bom e naquilo que ainda precisam ser aperfeiçoados. Mas utilizar a democracia, um país que tem a potencialidade que tem o Brasil, para fazer um plebiscito, isso não é justo e não dignifica o histórico, a trajetória e a biografia das pessoas que passaram recentemente por este País, com contribuições obviamente relevantes, como é o caso do presidente Lula."

Sem-terra

Ao comentar a prisão de sem-terra na Operação Laranja pela Polícia Civil paulista, demonstrou cautela. "Acho que qualquer forma autoritária de tratar os movimentos não é a melhor forma. Obviamente que os movimentos têm que respeitar o Estado de Direito", disse.