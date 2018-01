Em Porto Alegre, Lula defende renegociação da dívida O presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT) e pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira que se o partido vencer as próximas eleições, vai procurar discutir com o credores novos acordos para a dívida externa brasileira, com base na realidade do País. "O mundo inteiro será sensível para não permitir que crianças morram de fome por conta deste pagamento e seria solidário se parte da dívida dos países pobres fosse reinvestida dentro desses próprios países", ressaltou. Lula também manifestou sua oposição à proposta de implantação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Como brasileiro, vou lutar muito para que não se implante a Alca", anunciou, durante entrevista coletiva que reuniu jornalistas de todo o mundo, em Porto Alegre. Ele explicou que sua posição se deve ao fato de que os países ricos jamais falaram em investir nos países pobres da América Latina. "A Alca não é um acordo de livre comércio, é uma política de anexação por parte dos Estados Unidos." Além de criticar a Alca, o líder do PT também falou dos problemas do Mercosul. "Enquanto instituição funcionou um pouco, mas do ponto de vista comercial funcionou em função das economias da Argentina e do Brasil e com as crises dessas economias, o Mercosul também entrou em crise", disse. Para Lula, os governantes não levaram o Mercosul a sério e, por isso, ele acabou confinado aos interesses dos exportadores brasileiros e argentinos.