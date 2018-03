Em Porto Alegre, Kassab diz que prioridade são negociações com PSDB

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, esteve em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira, 30, onde participou de um evento na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul). Em palestra para empresários, o fundador do Partido Social Democrático (PSD) tratou das eleições municipais, informando que as direções devem seguir orientações dos dirigentes estaduais.

Ele disse que as negociações com o PSDB são a prioridade do seu partido, pois os quadros da nova legenda são lideranças vindas do DEM, aliado do governo tucano em São Paulo há anos. "Nossa preocupação é selecionar bons quadros, que pensem como a gente, e com isso mostrar à sociedade a importância do PSD".

Para Porto Alegre, o prefeito paulistano afirmou que a tendência é uma aliança com o PSB. "O PSD nasceu em todos os Estados discutindo sua composição com o PSB. Não será diferente em Porto Alegre. Não é compromisso, é convicção de que é necessário um esforço para que fiquemos juntos".

No RS, a sigla é presidida pelo deputado federal e ex-goleiro do Grêmio, Danrlei de Deus. O prefeito aproveitou a ocasião para convidar publicamente o presidente da Federasul, José Paulo Dornelles Cairolli, para fazer parte do seu partido. O empresário preferiu não se manifestar.