Em pesquisa, pré-sal é a notícia mais lembrada

Em terceiro lugar aparecem as notícias sobre a compra de caças franceses e a visita do presidente da França, Nicolas Sarkozy, ao Brasil, com 11%, seguido pelos alertas e os dados do governo sobre a gripe suína, com 7%. A crise internacional e as medidas do governo para combatê-la foram citados por 5% dos entrevistados, mesmo porcentual de citações sobre a crise envolvendo a ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira e a ministra Dilma Rousseff e também para o anúncio do valor do salário mínimo para 2010.

Para 31% dos entrevistados, o noticiário foi mais favorável ao governo Lula, ante os 33% em junho. Para 35%, as notícias foram neutras (34% antes) e para 21%, as notícias foram mais desfavoráveis (16% na pesquisa anterior).

Embora o assunto pré-sal tenha sido o mais lembrado como tema do noticiário, 39% dos entrevistados ainda não conhecem ou não ouviram falar do assunto, enquanto 59% disseram conhecer ou já ter ouvido falar do tema.