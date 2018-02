Em Pernambuco, Eduardo Campos é 'predileto' do PSD O deputado federal André de Paula, presidente do PSD em Pernambuco, afirmou nesta terça-feira que, no Estado, o partido "tem predileção pela candidatura de Eduardo Campos à Presidência, se ela for efetivada". O parlamentar acrescentou que o presidente da legenda, o ex-prefeito Gilberto Kassab, "tem sido elegante e vai ouvir o partido em todo o País (sobre a sucessão presidencial) antes de tomar uma decisão". "O que a maioria do partido decidir será acatado", ponderou André de Paula. "A direção do partido vai respeitar eventuais divergências", concluiu, deixando claro que as escolhas estaduais podem estar desalinhadas ao apoio nacional ao PT.