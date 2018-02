Em perfil, NYT chama Mangabeira de 'ministro das idéias'

- Em um longo texto publicado neste sábado, o jornal americano <i>New York Times</i> traz um pefil do ministro Mangabeira Unger, a quem chama de o "ministro das idéias". <br> No texto, o repórter Alexi Barrionuevo relata a entrevista que teve com Unger em seu gabinete em Brasília e conta a história do político e professor da universidade de Harvard que sempre dividiu sua vida entre a academia e a paixão política. <br> Na entrevista, Mangabeira fala sobre suas visões para o País e os desafios do Brasil, afirmando que está em busca de "imaginar o impossível". Ele também diz acreditar que os brasileiros são ambivalentes em relação a idéia de o Brasil s tornar uma grande nação que poderia abrir "um caminho único na história do mundo". <br> Unger se define como "um homem sem charme em um país de sedutores", mas diz que tem como arma a persistência. "Eu nunca desisti", afirma. <br> <b>Governo Lula</b> <br> O texto trata de forma rápida a mudança de posição do político, que chegou a chamar o governo Lula do "mais corrupto na história do Brasil", mas que aceitou no ano passado chefiar a Secretaria de Ações de Longo Prazo. <br> Mangabeira se justifica dizendo que hoje acredita que o presidente é um homem de grande "magnanimidade e visão" e que parte das críticas que fez no passado foram "enganos" ou geradas pela "paixão política". <br> O professor afirma que Brasil enfrenta um grande desafio para conseguir se transformar e encontrar uma posição na economia mundial. Para ele, o Brasil não pode ser uma "China com menos gente". <br> O ministro comenta ainda que o futuro da economia do Brasil pode estar nas pequenas empresas e apoia a "expansão da classe média de baixo para cima e não o contrário". <br> <b>Amazônia</b> <br> Na entrevista, Mangabeira afirma que quer ajudar o governo a definir um plano de desenvolvimento econômico e ecológico para a Amazônia. <br> Segundo ele, a região amazônica não é apenas "um aglomerado de árvores, mas um aglomerado de 25 milhões de pessoas". O ministro diz que é necessário criar oportunidades econômicas reais para a população amazônica, caso constrário, "a atividade econômica desorganizada poderia gerar ainda mais desmatamento". <br> <b>Posição política</b> <br> Ao citar a trajetória política e pessoal de Mangabeira, o NYT afirma que o ministro está entre duas visões da política de esquerda - de um lado a "versão populista, autoritária e nacionalista, buscada por Hugo Chávez" - e, de outro, "a esquerda bem comportada" da Europa. <br> O jornal finaliza o perfil do ministro afirmando que, caso o novo cargo político não dê certo, Mangabeira sempre terá o "paraíso seguro da Harvard, onde já escreveu 16 livros em inglês e português".