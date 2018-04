Em Pelotas, Dilma usa almoço com empresários para campanha

Apesar do discurso focado no desenvolvimento econômico da região, durante almoço com empresários de vários segmentos e tendências, a visita da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a Pelotas, neste sábado, 18, teve caráter político-partidário. Na cidade que fica a 250 quilômetros de Porto Alegre, ela fez-se acompanhar de lideranças políticas locais e regionais ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que no dia 26 disputa o segundo turno da eleição municipal. Veja também: Prioridade é manter crescimento do emprego, diz Dilma Dilma dedicou a maior parte do tempo em que permaneceu na cidade, aproximadamente duas horas, para reforçar a campanha do candidato petista Fernando Marroni, na disputa pela prefeitura pelotense com o atual prefeito, Fetter Júnior, do Partido Progressista. "É importante que a cidade tenha um prefeito alinhado com a proposta do governo federal, pois isso facilita o encaminhamento de projetos de interesse do município", resumiu a ministra, falando partidariamente. Sobre a região, Dilma reforçou o discurso governamental sobre investimentos que estão mudando a realidade econômica da Zona Sul do Rio Grande do Sul. "Existe muita coisa boa acontecendo na região e muitas ainda estão por acontecer", falou, lembrando por exemplo o pólo naval, de Rio Grande. A ministra chegou a Pelotas por voltas das 12h30min. Durante almoço na churrascaria Lobão, com a presença de aproximadamente 120 pessoas, recebeu doces e lembranças da cidade, além de uma cesta de produtos da agricultura familiar, produzidos pela Embrapa Clima Temperado. Após o almoço, Dilma gravou discurso para o horário eleitoral do candidato Fernando Marroni. Perto das 14h30min, ela deixou a cidade rumo a Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.