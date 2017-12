Em pegadinha, Cardozo cita jurista 'Tomás Turbando' ao defender Dilma

O advogado da presidente afastada Dilma Rousseff e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, caiu em uma pegadinha na Comissão Especial do Impeachment no Senado ao citar o jurista 'Tomás Turbando' nesta quinta-feira, 16.

Na verdade, Cardozo se referia a Thomas da Rosa de Bustamante, professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A cacofonia aconteceu quando o advogado lia um documento relatando diversos nomes de importantes juristas com pareceres a favor de Dilma, como Juarez Tavares, Celso Antônio Bandeira de Mello e Dalmo Dallari. Bustamante defende que o processo de impeachment do presidente em exercício Michel Temer deve ser apensado com o de Dilma.

Ainda não se sabe quem plantou a brincadeira de mau-gosto. Na nota taquigráfica da sessão, quem aparece no registro da fala de Cardozo é Thomas de Bustamante.