Em palestra, Britto defende poder de investigação do MP O procurador-geral da Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, disse nesta terça que o Ministério Público espera que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheçam o direito de investigação do órgão. Nesta manhã, o presidente do STF, ministro Carlos Ayres Britto, defendeu o poder de investigação do MP. "Eu antecipei meu voto no sentido de reconhecer que o Ministério Público dispõe do poder, não de abrir inquérito policial, mas o poder de fazer por conta própria a investigação. Acho que a Constituição outorgou sim (o direito) ao Ministério Público", afirmou o ministro após a palestra "O Ministério Público e o Regime Democrático", proferida a promotores e procuradores de Justiça de São Paulo.