Em NY, Marina fala em reforçar parceria comercial

Marina disse que os EUA também podem dar contribuição importante na parceria com o Brasil removendo a taxação sobre o etanol. A candidata participa neste momento de almoço com empresários e investidores em Nova York, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. A candidata irá falar no evento sobre sua plataforma econômica.

Ela disse antes do almoço que os fundamentos da economia brasileira devem ser mantidos. "Tivemos uma política econômica nos últimos 16 anos que foi favorável à economia interna e externa. Ela disse que, se eleita, irá buscar a redução dos gastos públicos, mas sem cortar gastos em setores importantes.