Em novo vídeo, Pizzolato ataca Supremo e diz que PT 'não pode assumir essa culpa'

Rio de Janeiro - Em novo vídeo divulgado na internet, o ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato critica duramente o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e outros ministros da Corte, que o condenaram a 12 anos e sete meses de prisão por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. Na gravação, em evento em que se defendeu diante de uma plateia de petistas, Pizzolato, ao lado do ex-presidente do PT José Genoino e do ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, condenados na mesma ação, afirma que a acusação foi montada com participação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para atingir a legenda. Emocionado, pede que o partido repudie as acusações de desvio de dinheiro público.

"O PT não pode assumir essa culpa. Assumir essa culpa é manchar o nome do PT com algo que não merecemos, as próximas gerações não merecem e a nossa luta seria um sacrifício por quase nada", encerra, aplaudido e ovacionado pelos presentes aos gritos de "Partido, Partido, é dos Trabalhadores." Há cerca de um mês, Pizzolato, que tem dupla nacionalidade, deixou secretamente o Brasil para evitar ser preso e se escondeu na Itália.

Confira o vídeo: