Em Nova York, brasileiros se preparam para assistir à votação do impeachment

NOVA YORK - Brasileiros contra e a favor do impeachment se preparam para assistir ao vivo em Nova York à votação da Câmara dos Deputados que definirá o futuro de presidente Dilma Rousseff. Cerca de 20 pessoas que defendem a permanência da presidente no cargo fizeram sua concentração na Union Square com uma manifestação contra o que consideram um golpe contra a democracia. Trinta e duas quadras ao norte, brasileiros favoráveis ao impeachment se reuniram no restaurante da Little Brazil para acompanhar a votação em um telão sintonizado na Globo Internacional.

“Nós estamos aqui para defender a democracia no Brasil”, disse a enfermeira Myriam Marques, uma das organizadoras do protesto pró-Dilma da Union Square. “Não existe razão para o impeachment”, opinou o cineasta Miguel Silveira, que vive nos Estados Unidos desde 1999.

Vestindo uma camiseta estampada com “Brasil”, André Nunes torcia pela vitória do impeachment no restaurante Emporim. “A corrupção chegou a um ponto em que não podemos mais assistir sem fazer nada”, afirmou, enquanto comia uma feijoada com três amigos. Entre eles, Patrícia Martins, que tinha o rosto pintado de verde e amarelo.

Segundo Nunes, as mudanças necessárias não se restringem ao impeachment. “Ninguém aqui é a favor do Cunha”, observou, em referência ao presidente da Câmara dos Deputados. “Quando acabar a votação, nós temos de ir atrás dele.”

O fato de o impeachment ser presidido por Cunha é apontado pelos críticos do processo como um dos símbolos das falhas do pedido de afastamento da presidente. “Um processo conduzido por Eduardo Cunha é totalmente ilegítimo”, disse Diogo Santana, um dos participantes da manifestação pró-Dilma, que levava uma grande bandeira do Brasil sobre os ombros.