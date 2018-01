Em nova reunião, governo busca acordo para Orçamento impositivo

O Planalto tenta novamente nesta terça-feira, 13, buscar acordo sobre a PEC do Orçamento impositivo, que obriga o governo federal a pagar automaticamente as emendas parlamentares. Nessa segunda, reunião de três horas entre a presidente Dilma Rousseff e líderes da base aliada acabou sem acordo.

Nesta manhã, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, se encontra com as lideranças para apresentar oito pontos do Palácio do Planalto sobre o tema, segundo informou o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), à Rádio Estadão. "Vamos debater esses pontos. O governo é contrário [à PEC] por uma questão conceitual", afirmou. A presença da ministra no novo encontro foi determinada por Dilma.

A ministra vai tentar mostrar que a redação atual do Orçamento Impositivo poderá trazer consequências do ponto de vista legal e que poderão levar o governo a questionar a sua aprovação no Supremo Tribunal Federal. O governo quer mais tempo para negociar a proposta, que pode ser votada em primeiro turno no Plenário da Câmara ainda nesta terça./COLABOROU TÂNIA MONTEIRO, RAFAEL MORAES MOURA E RICARDO DELLA COLETTA