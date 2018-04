Em nota, senador do DEM critica imposições do PSDB O líder do DEM no Senado, José Agripino (RN), divulgou nota nesta tarde afirmando que na relação entre o seu partido e o PSDB "não podem haver ultimatos nem fatos consumados". A nota do senador tenta colocar um ponto final na crise deflagrada pelo DEM contra a indicação de Álvaro Dias (PSDB-PR) para candidato a vice na chapa de José Serra à Presidência da República. O DEM ameaçava romper com o PSDB.